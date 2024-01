Vencido o período de recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul volta ao trabalho nesta quinta-feira (1º) sob expectativa da instalação de uma CPI e com alguns projetos remanescentes de 2023 para colocar em votação. Além disso, a tentativa de reverter o corte de incentivos fiscais promovido pelo governador Eduardo Leite promete mobilizar deputados da base aliada e da oposição.