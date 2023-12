A tentativa frustrada de aumento do ICMS deixou fissuras na base de sustentação do governo Eduardo Leite e entre os articuladores políticos do Piratini. Obrigado a retirar o projeto após constatar que jamais construiu maioria para aprovação do texto, mesmo estando à frente de um consórcio com 33 dos 55 parlamentares, Leite agora analisa com cuidado as defecções, em especial no PP e no Republicanos.