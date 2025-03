Prestes a assumir ministério, Gleisi intensifica contatos em busca de conciliação com o Congresso

O perfil combativo que marca sua trajetória política ainda lança desconfiança sobre a capacidade de melhorar a relação do governo com o Congresso , que já sofria críticas sob o comando de Alexandre Padilha.

Desde que foi confirmada no cargo pelo presidente Lula, Gleisi fez contatos com os futuros colegas de Esplanada e com várias lideranças do Congresso. Garantiu disposição para respeitar o espaço de cada ministro e empenho para aglutinar forças em torno do projeto do governo.