No dia em que apresentou aos deputados aliados os fundamentos do projeto que aumentava a alíquota do ICMS de 17% para 19,5%, o governador acreditava que seria um movimento coordenado com todos os governadores do Sul e Sudeste. Chegou a acreditar que os adversários ficariam sem discurso para criticar o projeto, porque os governadores de seus partidos apresentariam proposta semelhante. O primeiro a pular fora foi Jorginho Melo (PL) de Santa Catarina. A partir daí, o castelo de cartas começou a desabar.