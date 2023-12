Quem apostou que o governador Eduardo Leite estava blefando, errou. Desde que foi questionado pela primeira vez sobre qual seria a alternativa em caso de rejeição do projeto de aumento da alíquota básica de ICMS, Leite disse com todas as letras que seria o corte de benefícios fiscais. Sempre com a ressalva de que considerava essa alternativa pior para a economia do Rio Grande do Sul do que o aumento da alíquota modal de 17% para 19,5%.