O resultado da assembleia-geral da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) surpreendeu quem estava acompanhando as posições dos prefeitos nos últimos dias. Foram 15 associações favoráveis ao aumento da alíquota básica de 17% para 19,5%, três contrárias, quatro ausentes e seis que se abstiveram alegando que os prefeitos ainda não haviam estudado a matéria o suficiente e precisavam de mais tempo para se convencer.