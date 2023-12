O governador Eduardo Leite detalhou, nesta quarta-feira (13), a deputados estaduais e a federações empresariais o plano B, que prevê corte de benefícios fiscais, caso o projeto de aumento da alíquota geral do ICMS seja rejeitado. Essa outra proposta do governo impactaria diretamente cerca de 60 setores produtivos no Rio Grande do Sul e ampliaria a cobrança de tributos para os produtos da cesta básica.