O plano B do governo Eduardo Leite — caso não consiga aprovar o seu projeto de aumento da alíquota geral de ICMS — inclui o corte de benefícios fiscais para 64 setores produtivos e o aumento no imposto cobrado dos itens que integram a cesta básica. O plano B do governo Leite para ampliar a arrecadação de impostos foi detalhado, nesta quarta-feira (13), a deputados, empresários e imprensa.