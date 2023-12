Convencido de que o aumento da alíquota básica do ICMS não passaria na Assembleia Legislativa, o governador Eduardo Leite retirou o projeto. À tarde, levantamento dos repórteres Fábio Schaffner e Paulo Egídio, deixava claro que o governo não conseguiu convencer nem os deputados da base de que a elevação do ICMS era a melhor opção para o Rio Grande do Sul.