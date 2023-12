As entidades empresariais comemoram a retirada pelo governador Eduardo Leite do projeto que aumenta o ICMS porque ganham tempo na discussão que tem sido às pressas, nem que sejam alguns dias até que comecem a valer os decretos que cortaram incentivos fiscais. Estão confiantes porque a pressão sobre os deputados estaduais funcionou e, agora, encamparão a batalha para derrubar os textos, que foram publicados no final de semana. Desde então, empresários, economistas e tributaristas se debruçam para entender os impactos nos seus negócios e setores.