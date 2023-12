Uma das expressões que a coluna mais tem escutado nas críticas dos empresários ao governador Eduardo Leite é de que ele está dando "um tiro no pé" com o aumento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em raros casos, a fala se refere à rejeição política que o governo está criando entre líderes setoriais que o apoiaram na reeleição (quem não o apoiou já diz "nós avisamos"). Na maioria das vezes, os empresários, economistas e tributaristas, especialmente os ligados à iniciativa privada, invocam a curva de Laffer. Pela teoria econômica de Arthur Laffer, em determinado ponto, aumentar imposto reduz arrecadação porque retrai a atividade econômica, enquanto diminuir alíquotas a estimularia, fazendo entrar mais dinheiro no cofre público. Ou seja, de reta, o gráfico torna-se uma curva.