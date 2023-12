Um dos empresários com mais visibilidade hoje no Rio Grande do Sul, o presidente da Be8, Erasmo Battistella, comanda a maior produtora de biodiesel do país, constrói fábricas no Exterior e participa do debate mundial sobre transição energética. Em entrevista no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, a coluna perguntou o que ele achava das propostas do governador Eduardo Leite de aumentar a alíquota básica de ICMS ou retirar benefícios fiscais do setor produtivo.