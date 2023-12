A coluna informa, analisa, opina, mas também é arena de pontos de vista para ajudar o leitor a construir sua própria visão. É o que faz aqui sobre um assunto sensível e de amplo impacto, que é a alta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Rio Grande do Sul, que seria o “Plano A” do governo gaúcho. Já o “Plano B” é o corte de incentivos fiscais, apresentado a entidades empresariais. O “Plano C” é corte de despesas, que as empresas defendem, mas o governo descarta, dizendo que comprometeria serviços públicos essenciais.