Após a coluna publicar que a dívida do RS com a União cresceu R$ 10,4 bilhões em 2023, deputados da oposição direcionaram críticas ao governador Eduardo Leite. Deputados do PT e do PL atribuem o crescimento do passivo ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), assinado pelo Estado em 2022 e defendido pelo tucano durante a disputa eleitoral.