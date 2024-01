O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, admitiu na quinta-feira (11) que houve um "erro formal" na emissão de passagens e diárias pagas com dinheiro público para três servidores da pasta que o acompanharam em um carnaval fora de época no fim de 2023. Macêdo negou que tenha autorizado a viagem dos funcionários e disse que não sabia que eles tinham ido para Aracaju, onde aconteceu o evento, com verbas da Presidência. O Portal da Transparência, contudo, registra que os recursos foram entregues aos assessores "por ordem do ministro".