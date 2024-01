Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, será o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. De acordo com Lula, o magistrado tomará posse no dia 1º de fevereiro.