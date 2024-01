O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, foi anunciado nesta quinta-feira (11) como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele substitui Flávio Dino, que sairá para assumir uma vaga na Corte máxima. Com 17 anos de experiência no Supremo, Lewandowski havia deixado o cargo de ministro em abril do ano passado, pouco antes de completar 75 anos e atingir o limite de idade da Casa.