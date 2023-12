O atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, agradeceu na manhã desta quinta-feira (14) a aprovação da sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). Após sabatina que se estendeu por mais de 10 horas, Dino foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, depois, no plenário do Senado com 47 votos favoráveis, 31 contrários e duas abstenções.