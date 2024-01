O presidente Lula está inclinado a confirmar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, como o novo titular da Justiça e Segurança Pública. As conversas avançaram nas últimas horas, e agora estaria pendente apenas a definição de nomes do segundo escalão. À primeira vista, a escolha pode parecer uma forma de contemplar o STF, mas o fato é que alguns integrantes da Corte trabalharam no sentido contrário, para evitar a nomeação.