O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, deve ser anunciado como novo ministro da Justiça e Segurança Pública até o fim desta semana. O Palácio do Planalto já teria avisado ministros do Supremo de que ele deverá substituir Flávio Dino, que sairá para assumir uma vaga na Corte, de acordo com apuração do jornal O Estado de S. Paulo.