O Congresso iniciou nesta terça-feira (9) a retirada das grades que estão nos arredores do prédio principal do Poder Legislativo federal. A decisão foi anunciada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no fim do ano passado, em uma café da manhã com jornalistas.



No evento Democracia Inabalada, em alusão aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, na segunda-feira (8), Pacheco confirmou essa intenção e disse que a retirada das grades simbolizava a retomada "um ano após essa tragédia democrática do Brasil".



— É chegada a hora, em 8 de janeiro de 2024, um ano após essa tragédia democrática do Brasil, abrir o Congresso Nacional para o povo brasileiro. Retirar essas grades que circundam o Congresso Nacional, para que todos tenham a compreensão de que essa é a Casa deles, é a Casa do povo, é a Casa de representantes eleitos, onde as decisões devem ser tomadas para o rumo do Brasil — disse o presidente do Senado em seu discurso na cerimônia.