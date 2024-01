O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, usou seu discurso durante o ato Democracia Inabalada — realizado no Congresso Nacional nesta segunda-feira (8) para marcar um ano dos ataques golpistas às sedes dos três poderes — para fazer nova defesa enfática da regulamentação das redes sociais.