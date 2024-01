Catalisadora de fios brancos na cabeça dos últimos governadores, a dívida do Rio Grande do Sul com a União voltou a crescer em 2023. O montante saltou de R$ 82,5 bilhões em dezembro de 2022 para R$ 92,9 bilhões no final do ano passado. Em termos nominais, significa que o passivo aumentou R$ 10,4 bilhões, ou 12,6%, em apenas um ano. No mesmo período, a inflação oficial foi de 4,62%.