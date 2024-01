Ao reassumir o governo do Estado, nesta quarta-feira (10), Eduardo Leite refutou qualquer possibilidade de revogar os decretos com cortes de benefícios fiscais. Os atos administrativos foram assinados em dezembro do ano passado, após a tentativa frustrada do Palácio Piratini de elevar a alíquota de ICMS de 17% para 19,5%. Os cortes dos incentivos tributários passam a valer em abril.