Com a ressalva de que são favoráveis às privatizações, três deputados do PL assinaram, nesta quarta-feira (24), o requerimento para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia para investir a CEEE Equatorial e a RGE. Com as adesões de Paparico Bacchi, Kelly Moraes e Rodrigo Lorenzoni, falta apenas um deputado para atingir as 19 assinaturas mínimas para a instalação de CPI.