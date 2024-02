Com a assinatura do deputado Capitão Martim (Republicanos), a proposta de criação de uma CPI para investigar as concessionárias de energia tem agora o apoio de 15 parlamentares. Para ser instalada são necessárias 19 assinaturas. Antes de Martim, apenas os 14 parlamentares do bloco de esquerda haviam assinado o requerimento proposto pelo deputado Miguel Rossetto (PT).