Comprometido com a pauta da educação desde o começo de sua gestão, o deputado Vilmar Zanchin (MDB) apresentou nesta terça-feira (23) um balanço das ações da Assembleia nos últimos 12 meses, período em que comandou a Casa. De longe, a principal realização de Zanchin é a aprovação do Marco Legal da Educação, iniciativa que nasceu no Parlamento e ganhou corpo com o apoio do Piratini.