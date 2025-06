Polenta, galeto e massa: a história da gastronomia na imigração italiana no RS

Uma marca da imigração italiana no Rio Grande do Sul é a mesa farta. Galeto, massa, polenta e tantas outras delícias enchem os olhos e a barriga. Para muitos imigrantes, que deixaram a Itália fugindo da pobreza e da fome, a fartura virou o símbolo da superação das dificuldades. O momento das refeições é sagrado também pelo encontro familiar e comunitário.

No nono episódio da temporada do programa Aconteceu no RS, já disponível no canal de GZH no YouTube, o professor de gastronomia da UCS e da Unisinos Israel Bertamoni conta a história da culinária nas colônias italianas no Estado.

A cozinha da Itália é conhecida pela simplicidade de ingredientes. Os imigrantes precisaram se adaptar aos produtos disponíveis na nova terra. Em 150 anos, com receitas antigas e alimentos locais, surgiu a gastronomia ítalo-gaúcha.

Polenta é alimento que virou símbolo da colonização italiana no Rio Grande do Sul. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Inicialmente, a base alimentar dos colonos na Serra foi a carne de caça, o pinhão e o milho. Nenhum prato é tão representativo da colonização quanto a polenta. Consumida a qualquer hora do dia, poderia ser cozida, frita ou brustolada.

A cozinha colonial precisava oferecer alimentação robusta para o trabalho pesado na terra. Além da polenta, outros pratos se tornaram emblemáticos, como o galeto, que evoluiu da caça de aves selvagens para a galinha, e as massas, que só se tornaram representativas com o cultivo do trigo na Serra.

