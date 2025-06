Governo do RS planeja apresentar proposta para a crise da saúde até metade de junho

Secretário Artur Lemos terá reunião com a Famurs para tratar da saúde na quarta-feira (4). Maurício Tonetto / Governo do RS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com a superlotação das emergências e a falta de leitos, o governo do Estado planeja apresentar uma proposta para enfrentar a crise até a metade de junho. A previsão é do chefe da Casa Civil, Artur Lemos.

O secretário não antecipou quais serão as medidas do governo do Estado, mas garantiu que passa pelo acompanhamento do cenário nos próximos dias.

Lemos já tem encontro marcado na próxima quarta-feira (4) à tarde com a presidente da Famurs, Adriane Perin. A prefeita de Nonoai deve formalizar uma proposta com embasamentos técnicos para permitir ao Piratini liberar recursos do Fundo Rio Grande (Funrigs) para a saúde, sob o argumento de que hospitais e centros de atendimento foram prejudicados pela enchente.