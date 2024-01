Com a prisão temporária da ex-secretária municipal da Educação Sonia Maria da Rosa, de duas funcionárias e de Jailson Ferreira da Silva, intermediário de compras suspeitas, o escândalo da Smed chega à porta do gabinete do prefeito Sebastião Melo. A delegada Vanessa Pitrez garante que não há nada contra o prefeito, mas Melo sabe que terá de lidar com essa bola de ferro durante a campanha à reeleição neste ano. Porque a Secretaria Municipal da Educação não é uma célula isolada, é parte do governo. E o governo errou desde o início na estratégia de defesa.