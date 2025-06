Motociclista morre em acidente na Avenida Ipiranga; motorista de carro fugiu sem prestar socorro

Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira (3) em acidente na Avenida Ipiranga , na altura do bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre. A vítima foi identificada como João Alberto Posteglioni, 56 anos .

O acidente aconteceu por volta das 7h. Após a colisão, o motorista do veículo fugiu, sem prestar socorro ao motociclista.

Segundo informações preliminares, a motocicleta da vítima e um carro colidiram no cruzamento da Rua Frei Germano com a Avenida Ipiranga, no sentido bairro-Centro.