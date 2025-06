Berço do South Summit, Madri tem 11 mil startups que empregam mais do que a população de Porto Alegre

La Nave, antiga indústria revitalizada para ser sede do South Summit Madri

Sede mundial do South Summit, Madri tem 28% das startups (10.952 mil destas empresas, que empregam 1,5 milhão de pessoas — mais do que a população de Porto Alegre) da Espanha e 34% dos investidores. No ano passado, a maior captação - de 162 milhões de euros - foi da Boopos, startup de financiamento para compra e venda de empresas.