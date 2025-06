Áreas marinhas protegidas não estão livres da pesca predatória

"Será difícil atingir a meta de 30%" até 2030, admite o biólogo marinho Lance Morgan, diretor do Marine Conservation Institute (MCI) em Seattle, que registra AMPs em um atlas online.

"Vemos países como os Estados Unidos recuando e abandonando décadas de esforços bipartidários" para proteger o oceano, acrescenta, referindo-se a um decreto do presidente Donald Trump que autorizou em abril a pesca comercial em uma AMP do Pacífico.

A meta conhecida como 30x30 foi adotada em 2022 por 196 países como parte do Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal.

Na última contagem, as 16.516 AMPs declaradas por vários governos representavam apenas 8,36% dos oceanos.

As situações são diversas entre elas, de áreas que proíbem todas as formas de pesca às que não regulam a atividade.

Em nível mundial, "apenas um terço possui níveis de proteção que realmente nos permitem esperar benefícios" para a pesca, destaca Joachim Claudet, pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS, na sigla em francês).

"As áreas marinhas protegidas não foram realmente propostas para proteger a biodiversidade", mas sim "para aumentar a pesca", explica Daniel Pauly, professor da Universidade de Columbia em Vancouver.

"Uma área marinha protegida, que está bem protegida, exporta peixes para áreas desprotegidas. Essa deveria ser a principal razão pela qual as áreas marinhas protegidas foram criadas: são necessárias para a existência de peixes", acrescenta.

Esse efeito, chamado de 'spillover', foi comprovado por diversas publicações científicas, especialmente no Havaí, local de uma das maiores AMPs do mundo, onde toda pesca é proibida.

Para produzir tais efeitos, uma área marinha deve, no entanto, ser rigorosamente protegida e proibir a pesca em pelo menos parte de seu território, segundo Claudet.

Mas essas áreas de proteção total ou alta representam apenas 2,7% do oceano mundial e quase sempre estão localizadas em territórios ultramarinos, distantes das áreas mais impactadas pelas atividades humanas.

"A pesca de arrasto em áreas marinhas protegidas é como colher flores com uma escavadeira em um jardim botânico. Não é exagero, pois as redes de arrasto raspam o fundo do mar", acrescenta Daniel Pauly.