Inter conhece adversário das oitavas da Copa do Brasil; veja quem é

Inter eliminou o Maracanã na fase anterior. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter conheceu nesta segunda-feira (2) seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em sorteio na sede da CBF, ficou definido que o Colorado irá encarar o Fluminense.

A vaga nas quartas, que vale R$ 4,7 milhões, será decidida em duelos de ida e volta. As datas base dos confrontos são 30 de julho e 6 de agosto. O confronto será aberto no Beira-Rio. A decisão será no Rio de Janeiro.

No sorteio, os clubes não foram divididos em potes. Então, qualquer confronto entre os classificados era possível. Para a fase seguinte, um novo sorteio realizado.

Por ter se classificado à Libertadores deste ano, o Inter entrou no Copa do Brasil de 2025 já na terceira fase. Para chegar as oitavas, eliminou o Maracanã.

A campanha do adversário

O Fluminense está na competição desde o início. Para chegar às oitavas de final, eliminou Águia de Marabá, Caxias e Aparecidense.

Os confrontos das oitavas da Copa do Brasil

São Paulo x Athletico-PR*

Flamengo x Atlético-MG*

Bahia x Retrô-PE*

Inter x Fluminense*

Cruzeiro x CRB*

CSA x Vasco*

Corinthians x Palmeiras*

Botafogo x Bragantino*

*Jogarão a segunda partida como mandantes.

Produção: Leo Bender