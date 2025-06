PDT organiza encontros regionais para fortalecer nome de Juliana Brizola

Embora o partido tenha ampliado o espaço no governo Leite e alinhado composição para 2026, Juliana não pensa em sair do páreo antecipadamente.

A ex-deputada sabe que o bom desempenho em pesquisas tem ligação com o recall da campanha à prefeitura, mas entende que não seria estratégico, a ela e ao partido , retirar-se com tanta antecedência.

— Eu estou aqui dizendo no olho de vocês: atendi ao chamado das ruas e sou pré-candidata ao Governo do Estado — discursou.

Foco na segurança

Começa quinta-feira (5), no Paraná, o próximo encontro do Cosud, consórcio que une os governadores do Sul e do Sudeste. Desta vez, o tema central será segurança pública.