Chuva intensa no Norte, temperatura amena e mais: como fica o tempo no RS nesta terça-feira

A madrugada e o amanhecer ainda serão frios em boa parte do RS, como na manhã desta segunda-feira (2), em Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A instabilidade segue em parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (3). De acordo com a Climatempo, há previsão de pancadas de chuva, especialmente no período da manhã e da tarde, na Região Central, nas Missões, no Nordeste, no Norte e na Serra, com moderada a forte intensidade. Já na metade sul do território gaúcho, o tempo segue firme.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta de perigo potencial para chuva intensa no extremo norte do Estado, que inclui cidades como Erechim e Passo Fundo, próximos à divisa com Santa Catarina. O comunicado, válido até as 10h, prevê a possibilidade de acumulados entre 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros, além de ventos de 40 km/h a 60 km/h.

Alerta de chuva abrange o extremo norte do Rio Grande do Sul. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

A motivação desse cenário é a combinação entre a presença de uma área de baixa pressão na atmosfera e o forte transporte de umidade da faixa norte do Brasil. A madrugada e o amanhecer ainda serão frios em boa parte do Rio Grande do Sul, com índices um pouco mais altos que os observados nos últimos dias.

Menores mínimas:

Jaguarão: mínima de 6°C e máxima de 17ºC

mínima de 6°C e máxima de 17ºC Chuí: mínima de 6ºC e máxima de 17ºC

mínima de 6ºC e máxima de 17ºC Santa Vitória do Palmar: mínima de 8ºC e máxima de 16ºC

Maiores máximas:

São Sebastião do Caí: mínima de 13ºC e máxima de 24°C

mínima de 13ºC e máxima de 24°C Nova Hartz: mínima de 13ºC e máxima de 23°C

mínima de 13ºC e máxima de 23°C Igrejinha: mínima de 13ºC e máxima de 23°C

Tendência

Conforme a Climatempo, na quarta-feira (4), a previsão de chuva continua na metade norte do RS. No sul e na Campanha Gaúcha, o tempo fica com mais nebulosidade, mas a chuva deve ocorrer de maneira muito pontual. As temperaturas permanecem amenas em todo o Estado.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (3)

Região Metropolitana

Dia de sol e períodos de céu nublado. Podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 12ºC e 20ºC.

Campanha

Primeiras horas do dia podem contar com geada. Em seguida, aparece o sol com variações de nebulosidade. Em Bagé, a mínima chega aos 9ºC e a máxima, aos 19ºC.

Fronteira Oeste

Previsão indica que o dia será de sol entre muitas nuvens. À noite, o céu fica limpo. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 10ºC e 21ºC.

Litoral Norte

Terça-feira será de sol e períodos de céu nublado. À noite, nebulosidade prevalece. Em Tramandaí, a mínima atinge os 9ºC e a máxima, os 19ºC.

Litoral Sul

É esperado sol entre muitas nuvens durante o dia. À noite, nebulosidade continua. Em Rio Grande, o dia começa com 9ºC e pode chegar aos 19ºC.

Região Central

Região deve observar muitas nuvens. Sol aparece entre nebulosidade pela manhã, mas o dia fica chuvoso à tarde. À noite, a precipitação para. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 13ºC e 20ºC.

Região Norte

Terça-feira será nublado, com chuva durante o dia, especialmente pela manhã. Noite com muitas nuvens. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 13ºC e 20ºC.

Região Noroeste

Prevalece o tempo nublado, com chuva pela manhã. Nuvens diminuem a partir da tarde. Em Santa Rosa, o dia começa com 15ºC e pode chegar aos 22°C.

Região Sul

Previsão é de dia de sol com variações de nebulosidade. Céu continua encoberto à noite. Em Canguçu, o termômetro varia entre 9ºC e 20ºC.

Serra

Chuva é esperada logo pela manhã e se estende pela tarde. À noite, tempo seco. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 13ºC e 19ºC.

* Produção: Carolina Dill