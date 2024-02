O governador Eduardo Leite disse nesta sexta-feira (19) que a tentativa de instalação de uma CPI para apurar a atuação da CEEE Equatorial no Estado é utilizada como uma maneira de politizar o tema após a privatização da companhia e por conta do colapso que vive a Região Metropolitana e os municípios atendidos pela empresa. A manifestação ocorreu em entrevista coletiva, após reunião com representantes da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) no final da tarde.