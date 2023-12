Com mais de 8 mil páginas, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde foi aprovado pela manhã e apresentado em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (4), na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. As conclusões dos 160 dias de trabalho estão expostas em 125 páginas, nas quais os parlamentares apontam nove fatos que expõem as "maiores fragilidades" da saúde pública de Caxias do Sul, e indicam 41 pessoas para serem investigadas de maneira mais aprofundada pelo Ministério Público (MP), que receberá cópia de todo o relatório.