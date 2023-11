Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde nesta sexta-feira (10), a secretária da Saúde de Caxias do Sul, Daniele Meneguzzi, afirmou que ainda não está definido qual hospital da cidade vai assumir os atendimentos materno-infantis, após o fechamento da maternidade do Hospital Pompeia, a partir do ano que vem. O Hospital do Círculo é, no momento, a instituição mais próxima de absorver esta especialidade para atendimentos via SUS. Além disso, Daniele informou que o edital para credenciamento das empresas interessadas na gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Caxias foi aberto na quinta-feira (9).