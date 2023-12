Após mais de dois meses desde que foi protocolado na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, o projeto de lei complementar que autoriza a prefeitura a realizar uma concessão para reforma e operação do espaço que vai abrigar o Mercado Público, na Maesa, entrará em primeira discussão na sessão ordinária da próxima terça-feira (5). Com a previsão no cronograma do projeto de que fosse votado em plenário até 30 de outubro, o PLC exigiu parecer de quatro comissões diferentes até estar apto a ser pautado.