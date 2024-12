Valencia anuncia Carlos Corberán como novo técnico

O Valencia, vice-lanterna do Campeonato Espanhol, anunciou nesta quarta-feira Carlos Corberán como novo técnico.

"Carlos Corberán é o novo treinador do Valencia até 2027", escreveu o clube em comunicado em seu site.

Corberán estava no West Bromwich e o Valencia teve que pagar uma multa rescisória ao clube inglês para contratar o treinador.

O espanhol de 41 anos levou o West Brom aos playoffs da segunda divisão do Campeonato Inglês na temporada passada, mas o time não conseguiu o acesso à elite.

Corberán, que também dirigiu o Huddersfield Town na Inglaterra e o Olympiacos na Grécia, foi assistente do argentino Marcelo Bielsa no Leeds United.

Corberán assumirá o cargo com a equipe na 19ª posição do Campeonato Espanhol, a quatro pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.