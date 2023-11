Os dados da Defesa Civil estadual referentes ao período de 15 de novembro até as 12h de sexta-feira (240) apontam que, até o momento, 194 municípios gaúchos reportaram ocorrências em razão das últimas chuvas. Destes, 40 estão em situação de emergência, sendo que sete cidades são da Serra: Boa Vista do Sul, Caxias do Sul, Cotiporã, Gramado, Nova Pádua, Nova Petrópolis e Nova Roma do Sul.