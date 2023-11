Juliana Alves, 40 anos, segurava uma folha de papel escrita à mão enquanto esperava a autorização para entrar em casa, no início da tarde desta sexta-feira (24). A residência dela fica no bairro Três Pinheiros, em Gramado, um ponto que teve de ser evacuado no último fim de semana por conta do risco de desmoronamento de uma encosta.