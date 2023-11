A repercussão da notícia do desabamento de um prédio em Gramado, nesta quinta-feira (23), aliada ao isolamento de uma área e a retirada de famílias após rachaduras no asfalto desde o fim de semana, provocou reações do governo do Rio Grande do Sul e do Sindtur Serra Gaúcha, entidade que representa a rede hoteleira, gastronômica e parques na Região das Hortênsias. Ambos reforçam que a cidade segue como um destino seguro para visitar, que não há cancelamentos de atrações e que os danos observados na cidade “são pontuais”.