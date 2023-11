A estrutura do Residencial Condado Ana Carolina, em Gramado, já estava comprometida antes do desabamento na madrugada desta quinta-feira (23). Ao menos é o que mostra um vídeo feito por um corretor de imóveis que visitou um dos apartamentos no começo deste mês. Andre Schmidt relata que esteve no endereço no dia 8 de novembro para verificar as condições do local antes de apresentar a um comprador interessado. Ele diz que avisou a dona do imóvel e uma moradora sobre a situação.