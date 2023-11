O Residencial Condado Ana Carolina, que tinha risco de desabar desde o último domingo (19), em Gramado, desabou às 5h38min desta quinta-feira (23). Construído em uma encosta na Rua Ladeira das Azaléias, numa área total construída de 3363.64 m² em cinco pavimentos, o condomínio fica no bairro Planalto e acima do bairro Três Pinheiros. Os moradores saíram do local devido ao risco de desabamento da estrutura. Ninguém se feriu.