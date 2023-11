Um ano depois de ser sancionado pelo prefeito Nestor Tissot, o novo Plano Diretor de Gramado entrou em pauta após o desabamento do Residencial Condado Ana Carolina no bairro Planalto, na madrugada desta quinta-feira (23). A secretária de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul, Danielle Calazans, falou sobre a necessidade de reorganizar ou verificar todo o documento, em entrevista ao programa Atualidade da Rádio Gaúcha nesta quinta. Danielle ressaltou, no entanto, que a maioria das construções não estava em área de risco: