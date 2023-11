Ainda calculando os impactos após a queda da ponte que encurtava a distância aos principais municípios da Serra, Nova Roma do Sul agora soma as perdas na agricultura e na pecuária, as principais fontes da economia local, após a chuva forte e o granizo da última semana. Um levantamento feito pela Emater, entre 12 e 18 de novembro, aponta que o prejuízo chega a R$ 10,7 milhões — sendo R$ 6,3 milhões apenas no cultivo da uva.