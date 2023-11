A vazão de água das três hidrelétricas instaladas na Serra está diminuindo a cada dia e não passa mais por cima das cristas das barragens, segundo as atualizações emitidas de hora em hora pela Companhia de Energética Rio das Antas (Ceran). No fim de semana, por conta do volume de chuva, as barragens chegaram a transbordar, mas, segundo a Ceran, não sofreram nenhum tipo de dano ou risco de rompimento.