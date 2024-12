Censo animal aponta a existência de 7,5 mil cães e gatos em Nova Petrópolis; veja mais números

A prefeitura de Nova Petrópolis divulgou, nesta semana, os dados do 1º Censo Animal realizado na cidade. Ao todo, foram entrevistadas 4.465 famílias , e o levantamento apontou a existência de 7.533 cães e gatos. O objetivo do trabalho é embasar as políticas públicas voltadas à causa animal .

Conforme os dados do censo, os cães foram a maioria dos animais no município, com 4.139, sendo 2.307 machos e 1.819 fêmeas. Do número total, 1.871 são castrados, sendo 753 machos e 1.118 fêmeas. Por outro lado, a população de gatos estimada com base na pesquisa é de 3.394, sendo 1.639 machos (794 castrados) e 1.835 fêmeas (1.002 castradas).